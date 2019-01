​Présidentielle du 24 février: le maire Aliou Sall arme les communicateurs traditionnels

Le maire de Guédiawaye n’ignore rien pour la réélection de Macky Sall au soir du 24 février 2019. En effet, Aliou Sall a organisé un atelier de deux jours pour les communicateurs traditionnels sur les réalisations du chef de l'Etat. Ce, pour mieux outiller les communicateurs traditionnels afin qu’ils soient à même de jouer leur partition dans la campagne électorale.



« Ce vendredi, le président Macky Sall va inaugurer l’une des plus grandes et belles mosquées du Sénégal, pour ne pas dire de l’Afrique. Ce qui démontre toute l’importance qu’il accorde à la religion », soutient le président des communicateurs traditionnels.



Mieux, a-t-il lâché dans les colonnes de « L’Obs », « pour la petite histoire, sachez que c’est Aliou Sall qui, sensibilisé par les imams pour une simple réhabilitation du lieu de culte, a vu grand et leur a proposé la construction complète de la mosquée ».