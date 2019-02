​Présidentielle sénégalaise: Idy s’en prend à Macky Sall et fait un clin d’œil à Wade

Le candidat de la coalition « Idy 2019 », Idrissa Seck,59 ans, a ouvert ce dimanche 03 février sa campagne électorale à Thiès, sa ville natale où il s’est attaqué sévèrement au président sortant Macky Sall et a fait un clin d’œil à Abdoulaye Wade qui n’a pas encore décidé de soutenir un candidat, depuis le rejet de la candidature de son fils Karim.



«Il (Macky Sall) n’a pas compris qu’on ne dirige pas le Sénégal par la force et le "Niangal" (visage serré). On dirige le Sénégal par la générosité et par la capacité de pardonner. En attaquant aussi sauvagement qu’il l’a fait le président Abdoulaye Wade qui lui a tout donné et en agressant judiciairement ses agresseurs, il n’a pas compris que les Sénégalais ne tolèrent pas l’injustice », a déclaré Idrissa Seck, devant les militants dénombrables.



Il s’est également attaqué au système de Macky Sall. A savoir le domaine de l’éducation, de la santé et de l’économie qui pays, qu’il estime que le candidat sortant les a confiées aux étrangers, pendant que les Sénégalais souffrent. Pour toutes ces raisons, l’ancien Premier ministre estime que le mieux à faire pour économiser l’argent de l’Etat, c’est de battre Macky Sall dès le premier tour.



Sur très de sa victoire dès le premier tour, Ndamal Kadior », (le « petit de Thiès ») a affirmé qu' un seul candidat pourrait battre Macky Sall, même s’il les avait tous emprisonnés ou éliminés avec le système de parrainage qu’il a instauré.



"Macky Sall sera le premier président dans l’histoire politique du Sénégal à être battu au premier tour. Nous avons entendu que s’il a un deuxième mandat, le pris des denrées de première nécessités augmenteront, parce qu’il a pris l’argent des bailleurs", a prévenu M. Seck.