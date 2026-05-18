​Présumée diffamation: Toussaint Manga jugé par défaut, le maire de Daka-Plateau lui réclame 500 millions FCFA de dommages

Toussaint Manga, Directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), a été jugé par défaut le 13 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Dakar. Selon le quotidien Les Echos, il est accusé de faits présumés de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles suite à une plainte d'Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau.



Au terme des débats, la partie civile a réclamé 500 millions de francs CFA en dommages et intérêts pour des accusations de mauvaise gestion diffusées sur les réseaux sociaux. Le Parquet, quant à lui, a requis l'application de la loi pénale. Le verdict est attendu pour le 10 juin 2026.



A l’origine de cette affaire, toujours selon Les Echos, Alioune Ndoye reproche à Toussaint Manga une publication qu'il a faite sur sa page Facebook et dans laquelle il l'accuse d'avoir fait une mauvaise gestion de sa commune. «C'est la Lonase qui nourrit sa fille qui aurait gagné des milliards», d'après Toussaint Manga. Celui-ci ajoutait que la commune de Dakar-Plateau gagnait sur chaque centime de la Lonase et qu'il a refusé de se mettre à table avec eux, depuis un an, pour une discussion afin de trouver une solution. C'est suite à ces «accusations mensongères» qui «ternissent son image», dit-il, qu'il l'a traîné en justice.