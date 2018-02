​Prise en charge des enfants : un vaste programme de sensibilisation et d’éducation mis en place

Lors de la mise en place du programme de sensibilisation et d’éducation des parents sur la prise en charge des enfants, le directeur de la protection de droits de l’enfant Niokhobaye Baye Diouf appelle les parents à plus de vigilance pour assurer la protection de leurs enfants.



«Les parents doivent davantage s’occuper et veiller à la sécurité des enfants avant même l’Etat et avant même la communauté. Nous avons constaté qu’aujourd’hui qu'il y a des parents qui sont très négligents. Quand leurs enfants quittent le matin la maison, ils ne s’en occupent pas. Et c’est seulement à l’heure du repas qu’il se rendent compte que leurs enfants ne sont pas à la maison. C’est le devoir de chaque parent de veiller à la sécurité de ses enfants», a déclaré M. Diouf.



C’est dans cette perspective selon Niokhobaye Diouf qu’une politique nationale qui est basée sur une vision politique préventive de toutes les formes d’exploitation et de maltraitance des enfants a été mise en œuvre. «Nous avons entrepris un vaste programme de sensibilisation pour éduquer les parents sur la prise en charge de leurs enfants », a –t-il laissé entendre.