​Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique: Pourquoi la mère du Président kenya, Mama Ngina Kenyatta a été choisie

Le chef de l'État sénégalais a rendu vendredi soir à Dakar, un vibrant hommage à Mama Ngina Kenyatta, lauréate de l’édition 2019 du "prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique ".



« Seule la force de son instinct maternel a pu guider son action pour son pays. A un moment donné, elle a appelé son fils, le Président du Kenya et son challenger. Elle les a instruits de faire la paix au nom du Kenya. Cela a été un résultat inestimable et a sauvé des milliers de vies quand on sait ce qui allait se produire au Kenya », a salué le chef de l'État.



Qui enchaine: « Je lui rends un hommage vibrant en réunissant sous le même regard affectueux son fils et son principal opposant. Je pense que Mama Ngina Kenyatta mérite le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Elle a pu apaiser les cœurs, calmer les esprits, réconcilier et aider les Kenyans à surmonter la crise post-électorale de 2017 ».



Pour lui, son acte est une formidable leçon de démocratie et de dialogue pour le règlement pacifique des différends qu'elle vient d'offrir au continent africain. « Cette leçon est aussi un rappel de ce rôle central des femmes et des anciens dans nos sociétés par l'effort conciliant qu'ils mènent pour que chacun vivent en paix ».



Agée de 86 ans, Ngina Kenyatta, plus connue sous le nom de "Mama Ngina", est l'ancienne Première Dame du Kenya. Considérée comme la mère de la nation kenyane, elle est la veuve du premier président du pays, Jomo Kenyatta, et la mère de l’actuel président Uhuru Kenyatta.



Ce prix est institué le 2 juin 2016 par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue (CIRID) une institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et basée à Genève. Doté d'une enveloppe de cinquante mille (50. 000) euros soit près de 33 millions de Fcfa, le « Prix Macky SALL pour le Dialogue en Afrique » a été décerné pour sa première édition en 2017, à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho, Chef spirituel et traditionnel burkinabé.