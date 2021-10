​Problèmes de développement agricole en Afrique de l’Ouest : les experts comptent mettre les technologies en vitrine

La première édition de la Foire des Technologies de l’Afrique de l’Ouest (West Africa Technology Fair—WATEF) est ouverte, ce lundi dans la capitale sénégalaise, Dakar. Cette rencontre entre dans le cadre de promotion des technologies de pointe nécessaires à la transformation de l’agriculture ouest-africaine. Pendant cinq jours (du 25 au 30 octobre 2021), des ministres de l’Agriculture et des finances d’Afrique de l’Ouest, des organisations paysannes, des entreprises, des membres de la société civile, etc., vont se réunir pour échanger sous le thème “Soutenir l’élan vers la transformation agricole”. Selon le Directeur Exécutif du CORAF, il s’agit pour cette foire de mettre les technologies en vitrine afin de permettre l’accélération de leur transfère vers les utilisateurs.



« Ce que nous essayons de faire ici, c’est tout simplement de montrer que nos institutions nationales, et internationales qui sont dans cette région, et qui travaillent à solutionner les problèmes de développement agricole, ont réussi à mettre au point de nombreuse technologie, qui ne sont pas toujours connu du grand public. Et l’objet de cette foire, est de mettre les technologies en vitrine afin de permettre l’accélération de leur transfère vers les utilisateurs », a déclaré Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif, du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF).



Parlant des grands enjeux, il ajoute : « On parle de changement climatique qui rétrécit de plus en plus les espaces sur lesquels nous pouvons déployer nos efforts. Il y a moins d’eau, donc il nous faut des variétés de cycle trop court qui produisent rapidement… Nous sommes dans une région ou nous avons essentiellement des importations nettes de ce que nous consommons. Alors que nous avons la possibilité de produire, au Sénégal par exemple, vous connaissez les grands bassins de production. Il suffirait de déployer les technologies pour faire en sorte que cette courbe d’importation soit renversée. L’Afrique est capable de se nourrir elle-même, et de nourrir le reste du monde ».



Venu représenter le Ministre sénégalais de l’agriculture et de l’équipement rural, Mamadou Lamine Dia, conseiller Technique au ministère de l'Agriculture note qu’il faut soutenir la recherche, les innovations, les technologies, pour l’augmentation de la production. « La politique du Sénégal aujourd’hui en matière d’innovation, de recherche et de technologie, est favorable à la mise en place des fonds pour développer les technologies du développement agricole. Tout le monde sait bien que le développement technologique rime bien avec la productivité. Donc plus on met l’argent dans la recherche, les innovations, les technologies, ça va être donc dans la productivité et pour l’augmentation de la production », a souligné M. Dia.