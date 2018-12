​Procès « Dash Plan »: Serigne Béthio Thioune Ndiaye et Ibrahima Boye relaxés, Mansour Sall et Mamadou Guèye condamnés

Le tribunal de Grande instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits a rendu son verdict ce mercredi 12 décembre 2018 sur l’affaire du groupe WhatsApp « Dash Plan » regroupant plus de 200 numéros de filles taxées de "mœurs légères". Reconnus coupables des délits d’associations de malfaiteurs et collecte des données à caractère personnel, Serigne Mansour Sall et Mamadou Guèye alias "Mokania" ont été condamnés à 6 mois avec sursis.



Quant aux deux autres prévenus, Ibrahima Boye et Serigne Béthio Thioune Ndiaye, ils ont été relaxés purement et simplement pour les faits auxquels ils étaient poursuivis.



Selon leur avocat, Me Aboubacry Barro, ces derniers ont été libérés parce que le juge a estimé après avoir écouté les avocats dans leurs plaidoiries qu’ils ne sont pas coupables. Pour les autres à savoir Serigne Mansour Sall et Mamadou Guèye, le juge a été extrêmement compréhensif et clément dans la mesure où il a pris en compte leur statut de délinquant novice vu qu’ils n’ont jamais eu de problèmes avec la justice, mais également des regrets ont été exprimés en salle d’audience.



Concernant les parties civiles, qui ont eu un préjudice moral dans la mesure où leurs noms et leurs numéros ont été publiés à travers le groupe de façon à les faire passées de filles faciles, elles ont fait preuve de compréhension en pardonnant les prévenus.