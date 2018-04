​Procès Imam Ndao : Accrochage entre le juge et les avocats de la défense

Ambiance tendue au tribunal de Dakar où se déroule le procès de l'Imam Badara Ndao et ses Co-accusés. Les avocats de la défense s’attaquent au juge et lui reprochent de ne pas équilibrer les débats entre le procureur et la défense.



Tout est parti de la question posée avec insistance par le procureur de la République :« Vous aviez dit que j’étais resté sans nouvelle de Moustapha Faye, et l’envie d’y allait n’y était plus parce que vous n’aviez pas voulu laisser votre maman malade toute seule. Est-ce que ce n’est pas ça qui vous a démotivé, à rejoindre les groupes en Syrie » ?

Ce qui n’a pas plu aux avocats de la défense qui reprochent au président du tribunal de ne pas respecter l’équilibre des débats entre le procureur et les avocats de la défense. « Quand il s’agit de nous, vous nous coupez la parole, mais quand c’est le procureur vous laissez faire. Le premier bon exemple c’est le président de la chambre », a dénoncé la robe noire.



Le juge aux avocats : « Je vous coupe la parole. Nous avons toujours fait preuve d’impartialité depuis le début de ce procès ».



Le procureur Aly Ciré Ndiaye prend la défense du juge et s’attaque aux avocats en ces termes « Ce n’est pas comme ça qu’on s’adresse au tribunal ».