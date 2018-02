​Procès Khalifa Sall-Les graves révélations de Fatoumata Gassama, «Le préfet de Dakar savait que c'était des fonds politiques»

La conseillère municipale de la ville de Dakar, Fatoumata Gassama, a soutenu à la barre que des maires venaient auprès du ministre Cheikh Bamba Dièye pour lui demander de dire à Macky Sall de de généraliser les fonds politiques à toutes les communes.



«Quand le maire nous avait expliqué la destination de ces fonds, le préfet de Dakar était aussi de la partie. Et la seule finalité de ce fonds est de servir les dakarois. Les fonds sont effectivement politiques parce que l’Etat a accepté que la ville soit des fonds politiques », a-t-elle déclaré.



Elle a par ailleurs affirmé que « les populations de la Ville de Dakar qui avaient des problèmes de rein et de cancer avaient bénéficié des fonds politiques pour des chimiothérapies. Je peux donner comme exemple une dame qui avait une fausse opération et j’ai transmis au maire les demande et il les a reçu et il a satisfait à leur demande ».



Avant de poursuivre son argumentaire : « La personne m’a appelée pour remercier le maire qui lui a remis 2 500 000 francs et elle a pu faire son opération. Dans la rubrique "dépenses diverses" nous avons eu à voter 360 millions de francs Cfa pour permettre au maire de généraliser ces fonds ».