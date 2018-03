​Procès Khalifa Sall et Cie : L’ambassade du Cameroun s’indigne des propos de...

La représentation diplomatique a exprimé ses regrets avant de condamner les propos tenus par Me Jackson Francis Kamga lors du procès Khalifa Sall et Cie, à travers un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik. Selon elle ces propos « n’engagent que Me Kamga ».



Pour rappel, en défendant son client Khalifa Sall lors du procès, la robe noire avait lancé des propos qui ont même frustré le juge Malick Lamotte, qui l’a par ailleurs recadré devant la barre. « Les Sénégalais habituellement loquaces sont devenus silencieux. Sont-ils castrés, tétanisés ? ».

Selon la même sources, l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal, Jean Koe Ntonga, souligne que ces propos » ne reflètent aucunement l’esprit et la qualité des liens d’amitié et de coopération qui unissent le Cameroun et le Sénégal ».



Jean Koe Ntonga a souligné dans le document que « Me Kamga parlait à titre personnel et défendait les intérêts de son client, monsieur Khalifa Sall, maire de Dakar ». « Il ne parlait pas au nom de l’Etat du Cameroun et encore moins des autorités camerounaises. Les propos désobligeants tenus à l’endroit des Sénégalais n’engagent par conséquent que lui-même et non le Cameroun », a- t-il laissé entendre.



Il poursuit: « le principe cardinal et intangible de la politique extérieure du Cameroun, est la non- ingérence dans les affaires des autres pays ».



A l'en croire « c’est pour cette raison que l’ambassade n’émet aucune opinion ni sur la forme ni sur le fond de la réponse du juge et des répliques des avocats de l’Etat du Sénégal ».