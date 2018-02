​Procès Khalifa Sall et Cie : Les plaidoiries débutent demain

Le procès du maire de la ville de Dakar de Khalifa Ababacar Sall et ses Co-inculpés, de l’affaire dite de la caisse d’avance va débuter demain avec les plaidoiries. En effet, l'interrogatoire des prévenus et l’audition des témoins ont été bouclées par le juge Malick Lamotte du tribunal correctionnel de Dakar. .



Ce procès va connaitre une nouvelle ère avec le début des plaidoiries des avocats des deux parties (Etat et le défense).