​Procès Khalifa Sall et Cie : «On a affaire à une cabale politique depuis le début » (La défense)

Le réquisitoire du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a irrité la défense du maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall et ses Co-prévenus. En effet, selon Me Khoureïchi Ba la demande de l’application d’une peine de 7 ans à l’encontre du maire Khalifa Sall et de Mbaye Touré et la relaxe des deux principaux comptables publics dans cette affaire, justifie les sentiments ressentis depuis le début de cette procédure qu’il s’agissait d’une cabale politique sans précédent.



Poursuivant son argumentaire il soutient qu’il a beaucoup de respect pour le procureur de la République. Mais ce dernier s’est exprimé comme un militant politique. «Nous essaierons de lui apporter la réplique idoine. En tout état de cause, ce que nous avons entendu ici est un tissu de considérations jusqu’au dialectique, et des considérations tout à fait subjectives et la défense n’aura aucun mal pour balayer tout cela », a-t-il laissé entendre.



Selon la robe noire, l’Etat n’a même pas mis de gants pour démontrer le contraire. «Et voilà le résultat auquel nous parvenons sans aucune surprise. Ce qu’il faut déplorer est qu’un réquisitoire ne peut pas servir de cadre à l’épanchement de sentiment de haine ou d’irrespect envers une élite de la nation et un grand-père de famille. Et cela ne restera pas sans réaction».