​Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : des religieux appellent au calme

La famille de cheikh Mor Thioune appelle les leaders politiques de l’opposition comme du pouvoir à prôner la paix dans ce pays. Une déclaration faite lors de la cérémonie officielle du Magal de Serigne Modou Thioune. « Nous prions Dieu pour que la paix continue de régner dans ce pays. Nous demandons à tous les politiques de revoir leur comportement. Ce pays nous appartient à tous. Nous appelons tout le monde pour que la paix continue à œuvrer au Sénégal », a déclaré Serigne Mbaye Mbengue porte-parole de la famille.



Venu représenter le gouvernement du Sénégal, le ministre de la Fonction publique, Galo Bâ a profité de la rencontre pour demander au porte-parole de la famille Serigne Mbaye Mbeng de s’engager au côté du président de la République Macky Sall. « Nous vous demandons de s’engager au côté du président de la République Macky Sall et travailler pour le Sénégal. Notre objectif, c’est de reconquérir le département de Mbacké et nous avons besoin de votre soutien pour réussir cette mission. Nous savons très bien ce que vous représentez dans ce département. Nous savons très bien ce que vous représentez dans ce département. Nous devons travailler la main dans la main pour que Mbacké puisse aller de l’avant », dit-il.



Répondant à son hôte le guide religieux s’est voulu rassurant. « Je n’ai jamais cessé de soutenir le Président Macky Sall. Je me suis toujours engagé à ses côtés. Nous allons continuer de l’accompagner pour qu’il puisse réussir sa mission », livre Walf radio.