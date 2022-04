​Procès Sankara au Burkina Faso : l'ex-président Blaise Compaoré condamné à la perpétuité

Il aura fallu plusieurs années d’instruction, l’audition de plus de 110 témoins et 6 mois d’audience pour en arriver à ce jour, 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Aucune circonstance atténuante n’a été retenue pour ces trois accusés, reconnus coupables d’« atteinte à la sécurité de l’État » et « complicité d’assassinat ». Ils perdent également toutes leurs distinctions militaires, rapporte RFI.





Thomas Sankara est mort à Ouagadougou, à l'âge de 37 ans, quatre ans après avoir pris le pouvoir lors d'un putsch.



Compaoré a été inculpé par contumace avec son ancien chef de la sécurité Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Ils ont été condamné à la réclusion à perpétuité.



Ils ont nié toute implication dans la mort de Sankara. Blaise Compaoré a régné pendant 27 ans avant d'être évincé lors d'un autre coup d'État en 2014 et de s'enfuir en Côte d'Ivoire.