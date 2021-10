​Procès Sextape Valbuena: l'avocat de Benzema demande sa relaxe

C’est l’heure des plaidoiries dans le procès de la Sextape de Valbuena. L’avocat de Karim Benzema a demandé la relaxe de son client.



« Il s’est peut-être fait lui même manipuler. Monsieur Benzema ce qui me choque toujours, c’est l’ordre social perturbé et donc le football. On dit que Monsieur Benzema paye ses mauvaises fréquentations, il côtoie les personnes qu’il souhaite. Difficile pour lui d’entendre qu’il ne sera pas jugé comme n’importe qui. Un doute véritable de la nature de leur discussion, mais que ce doute n’établie pas à une infraction pénale alors la solution que l’on vous demande, pour lui et image de la justice c’est sa relaxe ».



Selon Me Vey, le coeur de la défense, c’est que « Benzema a tout fait pour que la vidéo ne sorte pas. et certes, il n'a pas été très "courtois" dans les conversations qui sont sorties sur les écoutes, mais ce n'est pas en soit condamnable au pénal »



L'avocat de Benzema dénonce également des manipulations. Notamment celle d'un certain "Luka" qui était en fait un policier infiltré.



RMC Sport