​Procès en Appel : Barthélémy Dias ira au tribunal mercredi pour être jugé et n'acceptera pas de renvoi

L’appel de Khalifa Sall et Ousmane Sonko samedi dernier pour demander aux dakarois, particulièrement à la jeunesse de se mobiliser autour de Barthélémy Dias n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. L’édile de la commune de Mermoz Sacré-Cœur accepte de déférer à la convocation du juge et appelle à la jeunesse sénégalaise à se mobiliser devant le tribunal de Dakar.



Barthélémy Dias estime que depuis qu'il a fait appel ce dossier fait l'objet de renvois en renvois. Sur ce, il a choisi d'aller au tribunal pour être juger. « J'ai choisi d'aller au tribunal parce que c'est moi qui ait demandé à être juger. Si nous avons un problème avec la justice sénégalaise, on dit que ce sont les enfants des autres qui meurent dans la rue, et que nous n’envoyons pas nos enfants à la rue. J'ai décidé de partir au tribunal le 10 novembre avec mon fils. Cette justice devra dire le droit. J'irai au tribunal le mercredi 10 (novembre) pour être juger. Je n'accepterai pas un renvoi », a-t-il fait savoir, lors du point de presse tenu au sein de la Mairie de Mermoz-Sacré Cœur.



Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la ville de Dakar invite la jeunesse sénégalaise à se mobiliser au tribunal. « Je demande aux sénégalais, aux sénégalaises, particulièrement à cette jeunesse sénégalaise de se mobiliser fortement ce mercredi 10 novembre, d'envahir le tribunal de Dakar », a lancé Barthélémy Dias.



D'après le Maire de Mermoz Sacré-Cœur, le problème du Sénégal c'est la justice. « Cette justice confond les priorités. Les priorités au Sénégal ont pour nom la bonne gouvernance, la démocratie, la lutte contre la pauvreté. Pas contre un complot contre les adversaires politiques et pas pour instrumentaliser cette justice à des fins politiques », a martelé Barthélémy Dias.





Il soutient qu’il fait l’objet de tracasserie depuis qu’il a porté la candidature de Khalifa Sall. « Le jour où j'ai accepté le principe que le parti socialiste devrait avoir un candidat, ce jour j'ai commis un crime au Sénégal. C'est un crime pour ambition pour le pays qui m'a vu naître et grandir. Depuis ce jour, j'ai été traqué par ce régime », a confié le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi.



Pour rappel, Barthélémy Dias avait bénéficié d'une liberté provisoire après avoir été condamné en première instance à deux ans de prison, dont six mois ferme pour la mort de Ndiaga Diouf, dans des heurts survenus à Dakar en 2011. L’édile de la commune de Mermoz Sacré-Cœur a fait appel de la décision en première instance. Après plusieurs renvois, Barthélémy Dias devra comparaitre devant la Cour d’Appel de Dakar ce mercredi 10 novembre.