​Procès en Appel : Khalifa Sall et Ousmane Sonko appellent à la mobilisation autour de Barthélémy Dias

Lors du point de presse de Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall a déploré le fait que le pouvoir choisisse ses adversaires lors des élections. «Nous n’accepterons plus que le pouvoir choisisse ses adversaires politiques. L’élection doit être inclusive pour que tout citoyen qui veut y participer participe. Barthélemy Dias n’est pas seul dans son combat. Il ne sera pas le troisième agneau du sacrifice », a-t-il prévenu.



Le leader de Takhawou Dakar appelle tout Dakar à venir accompagner Barthélémy Dias devant le tribunal pour son procès en appel. « Barthélemy s’est battu pour tout le monde, il a fait la prison pour la promotion, la défense, la consolidation de la démocratie. Nous ne l’accepterons pas. Cette invite est valable pour tout le monde, il ne sera pas seul dans ce combat, il aura tout le monde avec lui, on sera son écrin pour le préserver. Le 10 novembre Barthélemy sera accompagné par tout Dakar, par toutes les populations de Dakar », a lancé Khalifa Sall.



Ousmane Sonko de Pastef a dénoncé la manipulation de la justice et de l’administration territoriale. « La plupart des préfets et sous-préfets sont des démembrements de l’APR (Parti au pouvoir) lors des joutes électorales. Les forces de défense et de sécurité sont complices de ce qui se passe, car elles ne doivent pas être commandées par des autorités politiques. Ces deux volets que j’ai cités risquent d’embraser le pays, si l’on n’y prend pas garde. La justice sénégalaise est une justice manipulée. Cette justice ne reçoit que des ordres pour exécuter. Et Je veux dire à cette justice-là, que Barthélémy Dias sera le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi et personne ne pourra l’empêcher à être candidat. Nous gagnerons à Dakar », a-t-il lancé.



« C’est une honte, un dossier qui circule depuis 10 ans. Ils ont attendu à ce qu’il dépose sa candidature pour qu’il soit convoqué. Si j’étais Barthélémy Dias, je ne répondrai pas à cette convocation. Et s’il compte déférer, j’appelle toute la jeunesse sénégalaise, lundi (10 novembre) à la première heure à l’accompagner jusqu’au tribunal. Il est le candidat de Yewwi Askan Wi et futur Maire de Dakar », ajoute le leader de Pastef.