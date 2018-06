​Procès en appel : Khalifa Sall devant le juge Demba Kandji demain

Le maire de la Ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall va comparaître demain mardi devant la cour d’Appel de Dakar présidée par Demba Kandji.



Poursuivi pour faux et usages de faux, escroquerie portant sur des fonds publics, Khalifa Sall a été condamné par le tribunal Correctionnelle de Dakar le 30 mars dernier à 5 ans de prison ferme assortie d’une amande de 5 millions de franc Cfa en termes de dommage et intérêt.



Toutefois, le député maire de Dakar et ses conseils espèrent sortir libre de ce face-à-face avec le Juge Kandji et le représentant du ministère public Lansana Diaby.