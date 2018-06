​Procès fraude au bac : Le bébé de la prévenue Fatou Bakhoum perturbe l’audience

Le procès des présumés fraudeurs du baccalauréat de 2017 a démarré depuis ce matin plus précisément à 9 heures 36 au palais de justice de Dakar. Les mis en causes sont tous appelés devant la barre de la première Chambre correctionnelle de Dakar, dirigée par le juge Magatte Diop pour décliner leur identité. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, obtention frauduleuse d’avantages matériels indus, blanchiment de capitaux et complicité desdits délits.



Cependant, depuis le début des audiences la prévenue Fatou Bakou est venue au tribunal avec sa petite fille âgée de 5 à 6 mois dans les bras. La petite fille est en train de pleurer dans la salle. Par la suite le juge Maguette Diop demande à la prévenue de confier son enfant à un des membres de sa famille, qui ne sont malheureusement pas dans la salle.

Finalement, elle a été récupérée par une garde pénitentiaire qui va jouer le rôle de babysitting. Elle est de là dorloter dans le box. Mais la petite n’arrive pas à se taire et continue de pleurer.



Pour rappel, cette affaire remonte au mois de juillet 2017, où les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) avaient reçu des informations faisant état de fraudes sur certaines épreuves du baccalauréat de l’année 2017. Par la suite une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire qui remettait en cause la fiabilité de l’examen.