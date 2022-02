​Procès pour évasion : le Procureur a requis 2 ans de prison ferme contre Boy Djiné

Le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djiné s’est ouvert ce mercredi, 9 février, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il était avec ses co-prévenus dont certains sont des gardes pénitentiaires.



Selon la Rfm, le Procureur a requis 2 ans ferme contre le célèbre prisonnier pour les faits d’évasion, association de malfaiteurs et complicité.



Pour ses co-prévenus, Cheikh Ndiaye et Dame Sy, gérant de boite de nuit à Abidjan, étaient venus en vacance au moment des faits. La ministère public a demandé au tribunal d’écarter les charges d’association de malfaiteurs, mais a requis une peine de 6 mois avec sursis pour entrave à la justice, pour non-dénonciation du fugitif, mais aussi pour tentative d’exfiltration hors du pays.



Le Procureur a requis 6 mois avec sursis pour les gardes pénitentiaires, Amath Ndong et Djibril Ciss. Le délibéré est fixé au 23 février.



Pour rappel, trois (3) agents de l'administration pénitentiaire, en service à la prison du Camp pénal le soir de l'évasion de Baye Modou Fall ont été placés sous mandat le jeudi 10 juin par le juge du 8e cabinet d’instruction au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ils sont accusés d’avoir aidé Baye Modou Fall alias Boy Djiné lors de son évasion survenue le 30 mai dernier au Camp pénal de Liberté 6.



En ce qui concerne, ses amis, Dame Sy et Cheikh Ndiaye, ils ont été arrêtés à Missirah (Tambacounda) en même temps que le présumé auteur alors qu’ils tentaient de quitter le pays, le 3 juin dernier. Abdou Faye qui faisait partie de cette arrestation a été retrouvé mort pendu dans les locaux du commissariat central de Dakar.



Le célèbre fugitif Baye Modou Fall alias Boy Djiné a été arrêté dans l’Est du pays à Tambacounda. Il s’était évadé de la prison du Camp pénal de Liberté 6, où il était détenu depuis longtemps.