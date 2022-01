​Programme CAN 2021 de ce samedi: le Nigéria pour la qualification, l’Egypte en danger

Opposé à l’Egypte pour son 1er match de la compétition, le Nigéria a frappé un grand coup en s'imposant dans cette affiche (1-0). Par la même occasion, le nouveau sélectionneur Augustine Eguavoen a réussi son baptême du feu après avoir remplacé par Gernot Rohr. Vainqueurs trois fois de la CAN en 1980, 1994 et 2013, les Super Eagles peuvent viser le titre. Auteur d'un superbe but, l'attaquant Iheanacho de Leicester est entouré d'un bel effectif malgré les absences puisque Musa, Ighalo, Iwobi, Ndidi, Onyeka ou encore Aribo sont bien là. Le Nigeria peut décrocher le ticket des huitièmes de finale en cas de victoire.



Nation forte du foot africain dans les années 60 avec en point d'orgue un titre continental remporté en 1970, le Soudan retrouve la CAN pour la 1re fois depuis 2012. Logiquement, les Faucons de Jediane ont fait match nul sur leur premier match face à l'autre petite équipe de ce groupe, la Guinée-Bissau (0-0). Les Soudanais ont vu leurs adversaires ne pas inscrire leur penalty obtenu en fin de partie. Après son match très solide face à l'Egypte, le Nigéria devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer.



L’Egypte en danger

Vainqueur de 7 Coupe d’Afrique dont les trois derniers consécutivement de 2006 à 2010, l'Egypte est une nation forte du continent. Opposé au Nigéria dans l'affiche du groupe, dès son premier match, les coéquipiers de Mo Salah ont mal démarré en s'inclinant 1-0. Obligé de se reprendre sur ce 2e match et logiquement supérieure à son adversaire, les Pharaons devraient pouvoir l'emporter face aux Djurtus de la Guinée Bissau, qui ont fait un match décevant face au Soudan (0-0). Mais la 106e nation FIFA, la Guinée Bissau peut compter sur ces joueurs de L1 et L2 comme le milieu Cassama (Reims), et les attaquants Mama Baldé (Troyes) et Alexandre Mendy (Caen) pour causer des difficultés à la bande de Mo Salah.



Programme groupe D

samedi 15 janvier 2022

16h00 Nigeria / Soudan

19h00 Guinée-Bissau / Egypte