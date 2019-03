​Programme PanAfGeo : 24 ressortissants de 13 pays francophones africains ont bénéficié d’une formation en méthodes de cartographie géologiques

Plus de 24 ressortissants de 13 pays francophones africains se sont réuni pendant un mois au Sénégal, dans le but d’une formation des géologues aux standards internationaux de techniques et méthodes de cartographie géologiques. En effet, il s’agit du programme PanAfGeo, venu encrer sa formation pratique en cartographie géologique sur le terrain. Un atelier de clôture pour la restitution finale des participants, la remise des certificats aux stagiaires a eu lieu, ce lundi dans un hôtel de la place à Dakar. Cette session portée sur le thème : « Cartographie Géoscientifique » a été présidé par le Ministère des Mines et de la Géologie, représenté par la Direction de la Prospection et de la Promotion Minière. La session de formation est conduite par une équipe franco-sénégalaise de géoscientifiques, respectivement affiliés à l’UCAD, l’IST et le BRGM (service géologique français). Regardez la vidéo !!!