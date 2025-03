​Programme des 1000 volontaires de la consommation : Babacar Gaye évoque le caractère illégal dans la démarche des autorités

L’ancien ministre d’État Babacar Gaye a critiqué la légalité du programme « 1.000 consommateurs volontaires » lancé par le ministère de l’Industrie et du Commerce pour surveiller les prix sur le marché. Selon lui, ces jeunes non assermentés risquent risquent de travailler dans l’illégalité.



« J’ai entendu dire que ces agents seront dotés de téléphones pour effectuer des contrôles dans les boutiques afin de vérifier si les prix affichés, respect les normes en vigueur. Or, aucune loi ne leur permet d’agir de la sorte. Ce sont des agents de constatations. Pour exercer cette fonction, ils doivent prêter serment », a déclaré Babacar Gaye sur iRadio.



Ainsi, dit-il, « leur rôle peut être comparé à celui d’un Agents de Sécurité de Proximité (ASP) qui exigerait un permis de conduire d’un chauffeur, régulerait la circulation des transports, ou arrêterait un véhicule pour lui interdire de passer. La loi ne lui autorise pas. Car ce n’est pas son travail. Il n’a ni prêté serment, ni reçu d’habilitation légal pour cela », a prévenu l'ancien ministre d’Etat.



Mieux poursuit l’ancien Directeur de cabinet politique de Me Abdoulaye Wade : « Ce que je constate ici, ils cherchent à former les jeunes à devenir des délateurs. Autrement dit, à dénoncer les commerçants auprès du contrôle économique. L’objectif serait d’alerter les autorités sur les prix pratiqués par certains commerçants ne respect pas les normes afin qu’il soit sanctionné par le contrôle économique.»



Or, selon lui, en matière de droit, une infraction doit être contrôlée. « Par exemple, si vous accusez le commerçant de vendre le kg de riz à 500 F CFA en présence du contrôleur économique, il dément cette information, sur quelle base pourrait-on prouver l’infraction. Aucune preuve tangible ne permettrait alors de justifier une sanction », a-t-il précisé.