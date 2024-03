​Programme ‘’xëyu ndaw ñi’’ : des animateurs socio-éducatifs réclament trois (3) mois de salaire

Les animateurs socio-éducatifs ne peuvent plus tenir leur mal en patience. Ils sont sortis du mutisme pour dénoncer des retards de 3 mois de salaires. Recrutés dans le programme ‘’xëyu ndaw ñi’’ en 2021 au compte du ministère de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat et de l’Emploi, 500 jeunes issus des 14 régions du Sénégal et ventiler dans les différents centres départementaux d'éducation populaire et sportifs pour un contrat de deux (2) ans renouvelables, sont restés 3 mois sans salaire.



Ils demandent au ministre de tutelle, Pape Malick Ndour de diligenter cette situation. Par la même occasion, ils souhaitent un plein succès au tout nouveau président de la République élu démocratiquement. Ces jeunes animateurs socio-éducatifs demandent également l'intégration au niveau de la fonction publique.



Pour rappel, le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes baptisé « xëyu ndaw ñi » a été validé le 22 avril 2021 au CICAD par le Président Macky SALL impulse une nouvelle dynamique dans la prise en charge des questions majeures de la jeunesse.



Dans ce programme, il est question de la mise en place d’un vaste programme de recrutement notamment dans les secteurs de l’éducation, du reboisement, de la sécurité et du nettoiement, des régions du Sénégal, du service civique national, de la sécurité dans les quatorze (14) régions.