Le Réseau africain pour le développement intégré (Radi) a organisé une conférence de presse ce lundi pour partager avec les journalistes les résultats de la recherche du projet de Recherche-Action : ’’Violences sexuelles et l’accès à la justice pour les femmes rurales d’Afrique de l’Ouest’’. A cet effet, le Docteur Oumoul Khaïry Coulibaly Tandian a indiqué que 155 cas de viol ont été enregistrés à Kolda. Dans la foulée, elle a aussi relevé que sur 330 femmes interrogées, 14% ont été victimes de ces actes dans cette région, avant de relever que ces chiffres étaient loin d'être exhaustifs.



Selon la sociologue, ces recherches ont mis en lumière les causes profondes de l’impunité des violences sexuelles, plus précisément dans la région de Kolda, qui sont entre autres, liées aux pesanteurs socioculturelles. Et, explique-t-elle, ces résultats sont intéressants, parce qu’ils montrent l’importance du déni du viol à Kolda.



Dans le cadre de l’exécution des activités du projet, la sociologue rappelle que des enquêtes ont été menées dans les zones d’intervention cibles dans la région de Kolda (communes de Ndorna, Bonkonto, Bagadadji et Coumbara) pour l’établissement de la situation de référence des violences sexuelles. Et, ces enquêtes, souligne-t-elle, ont permis de faire l’état des lieux des violences sexuelles et de l’accès à la justice des femmes victimes dans les sites chinois.



«Une base de données qualitatives et quantitatives a été ainsi produite et a permis d’établir une meilleure connaissance de la prévalence, la typologie des violences sexuelles et de l’exclusion des femmes rurales du système judiciaire ». Et de souligner que l’analyse de ces données permettra d’orienter les activités d’autonomisation des femmes dans la logique recherche-action.