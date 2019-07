​Projet de gestion intégrée des zones côtières: l’Union européenne arme le Sénégal

Le Sénégal et l’Union européenne (UE) ont signé, ce lundi 22 juillet 2019, une convention de financement pour un projet de gestion intégrée des zones côtières. En effet, l’UE et le Sénégal ont mis en place un programme qui permettra d’accompagner le ministère de l’Environnement et du Développement durable dans la mise en œuvre de plans de gestion intégrée dans plusieurs régions côtières, en tenant compte de façon prioritaire, des enjeux environnementaux et climatiques.



Plus de 5,3 millions d’euros (soit près de 3,5 milliards de F CFA) ont été mobilisés pour œuvrer à la mise en place d’une gestion intégrée des zones côtières à l’échelle nationale. Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC).