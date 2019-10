​Projet de loi de finances 2020 : Macky Sall apporte d’importantes réformes

Le président sénégalais Macky Sall, a procédé mercredi en Conseil des ministres à d’importantes réformes dans la gestion du budget pour l’année 2020. En plus d’instaurer un budget programme, le projet de loi de finances met fin au monopole du ministre des Finances, jusque-là, ordonnateur unique du budget de l’Etat en recettes et en dépenses.



Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, chaque ministre sectoriel ou président d’institution va devenir l’ordonnateur principal des crédits de son département ou de sa structure. Et tous les ministères et agences sont fouillés dans les prochains jours.