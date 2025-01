​Projet pilote école sûr dans l'environnement du BRT : 48 établissements identifiés et 100 Asp déployés

Le conseil exécutif des transports urbains durables le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD) et l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ont signé une convention. C'est dans le cadre du projet pilote dénommé école sûre dans l'environnement du BRT. C'est pour renforcer la sécurité des élèves aux abords des établissements scolaires situés le long du Bus Rapid Transit (BRT). 100 Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (Asp) seront déployés.



Renforcer la sécurité routière aux abords des établissements scolaires situés dans la zone de déchéance du BRT, est l'objectif visé par cette convention de partenariat entre le CETUD et l'agence d'assistance à la sécurité de proximité qui marque le démarrage officiel du projet pilote école sûr dans l'environnement du BRT. 48 établissements scolaires sont identifiés.



« Les inspections d’académie, de Dakar, de Guediawaye, l'Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) est sous l’initiative de CETUD, adresse de manière concrète la prise en charge de la sécurité en droit dans le trajet de nos enfants. Concrètement, nous avons identifié 48 établissements exposés. Nous avons identifié les populations vulnérables. Il s’agit des élèves avec la mobilisation de centaine d’Asp qui ont été formé et qui s’occuperont de la prise en charge de la traversée », a déclaré Thierno Birane Aw Dg du CETUD.



Cette nouvelle initiative doit être accompagnée par l’introduction d’un module dédié à l’éducation, à la sécurité routière. Avec la collaboration étroite entre le CETUD, l’ASP et les inspections académiques d’éducation et de formation Dakar, Guediawaye et l’ANASER, cette initiative vise à instaurer une culture de civisme et de responsabilité sur les axes concernés.