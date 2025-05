Kolda : la Première Dame Marie Khone Faye dote des écoles de kits d’hygiène

En visite dans le Fouladou ce jeudi 22 mai, la Première Dame, Marie Khone Faye, a réaffirmé son engagement en faveur de la scolarisation des jeunes filles, en particulier celles issues des zones rurales et défavorisées, en procédant à un don de serviettes hygiéniques.



« Ce geste vise à contribuer à la réduction de l’absentéisme pendant les règles, surtout dans les villages et les zones défavorisées », a déclaré la Première Dame lors de son allocution à Sikilo Ouest.



Les établissements bénéficiaires sont les collèges de Kampissa et de Salemata Sara dans la commune de Bagadadji, ainsi que le CEM de Sikilo Ouest dans la commune de Kolda.



Au-delà du don, Mme Faye a pris des engagements à fort impact. Elle a promis la construction de blocs d’hygiène séparés pour filles et garçons, ainsi que le remplacement des abris provisoires par des infrastructures scolaires dignes et durables. Une annonce qui a suscité une vive émotion dans la communauté éducative locale.



La porte-parole du gouvernement scolaire n’a pas manqué de saluer l’initiative : « Ce geste leur apporte un soutien matériel certes, mais il contribue surtout à relever les tabous, à briser le silence et à nous redonner confiance et dignité », a-t-elle déclaré, visiblement émue.