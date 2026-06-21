​Prospection de phosphate à Agnam : le maire Farba Ngom exige l’implication des populations

Le maire de la commune des Agnam, Farba Ngom, a réaffirmé, le 20 juin 2026, la volonté des populations locales d’être pleinement associées au processus d’octroi des autorisations de prospection du phosphate dans leur territoire.



Le député-maire a également déploré que l’autorisation accordée à une société minière ait été délivrée sans consultation préalable des autorités locales et des communautés concernées.

« Cette autorisation de prospection a été délivrée sans concertation avec la municipalité, les chefs de village, les jeunes ainsi que les autorités coutumières et religieuses. Nous voulons y être associés, car c’est notre droit », a-t-il déclaré, lors d’une réunion regroupant des représentants des chefs de village, des jeunes et des femmes.



Selon lui, l’entreprise bénéficiaire de l’autorisation de prospection sur un site situé dans la commune des Agnam aurait dû rencontrer les services municipaux afin d’échanger avec eux après l’obtention de cette autorisation.



D’après l’APS, depuis 2016, la société Amafrique affirme détenir un permis de prospection dans la zone des Agnam. Cependant, les populations locales s’opposent à la réalisation de fouilles sur le site concerné.



Cette contestation a récemment donné lieu à des affrontements entre des riverains et des éléments de la gendarmerie lors d’une visite du site en présence de l’adjoint au sous-préfet des Agnam, Lamine Mané. Les incidents ont entraîné la destruction de matériels appartenant à l’entreprise minière.



Face à la tension, le gouverneur de Matam, Said Dia, avait convoqué une réunion de médiation avant de décider de suspendre les activités de prospection jusqu’à nouvel ordre.



À la suite d’une plainte déposée par la société Amafrique pour destruction de biens appartenant à autrui, trois jeunes ont été arrêtés et placés en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Matam. Deux autres personnes sont toujours recherchées par la gendarmerie.