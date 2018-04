​Protection Civile : 350 recrues en formation

Le départ pour cette formation a eu lieu le jeudi 19 avril dernier à l’École Nationale de la Protection Civile à Sogoniko. C’était sous la présidence du directeur de la Protection Civile, le lieutenant-Colonel Seydou Doumbia qui était présent pour accompagner et encourager ses futurs soldats du feu à persévérer dans la plus grande discipline.



Au bout de 4 mois, ils vont acquérir ainsi les bases de la formation militaire comme la discipline militaire. En plus de cette formation, ces soldats vont, pendant une année, suivre leur formation professionnelle à l’École Nationale de la Protection Civile. Les différentes spécialités de ces recrues sont notamment la comptabilité, l’informatique, la musique, les Télécommunications, la communication.



Selon le directeur général, lieutenant-colonel Seydou Doumbia, cette formation est une épreuve importante dans leur carrière professionnelle. Elle est inscrite dans le statut général de la Protection civile par la loi 002 du 30 janvier 2015. Rappelons qu’ils étaient au nombre de 17 000 à postuler.