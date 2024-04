​Protection des Droits humains : la coalition Tournons la Page s'engage pour la préservation des acquis démocratiques

Teranga Lab, Urgence écologique et Wa Mbedmi, trois organisations de la société civile sénégalaise viennent de marquer le début d'une nouvelle ère. Elles s’engagent pour ‘’la promotion et la protection des droits humains’’, mais aussi ‘’la préservation des acquis démocratiques’’ au Sénégal.



Réuni autour d’une même coalition dénommée ‘’Tournons La Page’’ officiellement lancée ce vendredi à Dakar, le collectif s’engage à défendre avec détermination les principes fondamentaux de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance. Mais aussi à lutter contre l'impunité et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans toutes les sphères de la société.



« Cet événement historique qui marque le début d'une nouvelle ère dans notre engagement commun pour la promotion et la protection des droits humains, mais aussi la préservation des acquis démocratiques au Sénégal… Cette union des organisations de la société civile pour former la Section Sénégal de Tournons la Page est un témoignage de notre engagement commun en faveur de la démocratie, de la justice sociale et de la transparence », a déclaré Alexandre Gubert Lette, directeur exécutif de Teranga Lab.





En tant que membres de cette coalition, dit-il, « nous nous engageons à défendre avec détermination les principes fondamentaux de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance ».



Poursuivant ses propos, M. Lette soutient qu’ils sont résolus à lutter contre l'impunité. « Nous sommes résolus à faire entendre la voix des citoyens, à lutter contre l'impunité et promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans toutes les sphères de la société. Pour lutter contre les problématiques liées à la démocratie, des précédents dangereux considérés comme antidémocratique, aujourd'hui plusieurs organisations ont décidé de se mettre ensemble sur le label pour Tourner la page pour écrire une nouvelle page du chapitre sénégalais avec ce mouvement international qui regroupe une dizaine de pays », a-t-il indiqué. Soulignant que le « Sénégal vit une troisième alternance que nous avons tous saluée ».



Nouvelle dynamique de sentinelle de la démocratie



Pour lui, qui dit alternance parle d'émergence de nouvelles réalités à prendre en compte. « C'est pour cette raison que nous nous esquivons dans une nouvelle dynamique de sentinelle de la démocratie pour continuer notre rôle de veille pour le bien de la population sénégalaise », a assuré Alexandre Gubert Lette.



Interpelé sur la question des prolongations de mandats en Afrique, M. Gubert Lette a précisé : « Nous sommes solidaires du rétrécissement de l'espace civique un peu partout en Afrique, au Togo qui fait face à une répression sanglante, meurtrier, face à la confiscation volontaire du pouvoir par le président Faure Gnassingbé. Nous sommes solidaires de ce qui se passe au Burundi, où aujourd'hui des membres de Tournons la page, sont en prison. Je veux citer Floriane Irangabiye ».



« Nous sommes solidaires de tout ce qui se passe au Mali à travers le rétrécissement de l'espace civique, à travers la suspension des activités des associations, mais aussi des partis politiques, de la violation de l'Etat de droit et du manque de liberté d'opinion et d'expression. C'est pour cela que nous avons lancé la coalition Tourner la page », a fait savoir le directeur exécutif de Teranga Lab.