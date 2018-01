​Pyongyang accepte l'offre de discussions sud-coréenne

Cette annonce est intervenue quelques heures après que Washington et Séoul ont convenu de reporter leurs manœuvres militaires initialement prévues pendant les JO, des exercices qui chaque année, contribuent à aggraver la situation sur la péninsule.



La rencontre aura lieu à Panmunjom, village frontalier où avait été signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53), et portera notamment sur les jeux Olympiques de Pyeongchang (9 au 25 février) en Corée du Sud et sur la question de l'amélioration des relations intercoréennes, selon le porte-parole du ministère de l'Unification Baek Tae-Hyun.



Cette reprise de dialogue intervient après deux années de dégradation du climat sur la péninsule, au cours desquelles la Corée du Nord a mené trois nouveaux essais nucléaires et multiplié les essais de missiles.