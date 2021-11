​Qualifs Mondial 2022 : Abdou Diallo et Sény Dieng forfaits, le gardien de but du Casa Sport appelé en renfort

« La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a le regret d’annoncer le forfait du défenseur Abdou Diallo et du gardien de but Sény Dieng. Tous les deux avaient été convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, mais ils ont malheureusement été testés positifs à la Covid-19 », lit-on dans le communiqué de la FSF.



Le gardien de but Alioune Badara Faty, vainqueur de la Coupe du Sénégal avec le Casa Sports, a été appelé par le sélectionneur Aliou Cissé pour pallier l’absence de Sény Dieng.