​Qualifs Mondial 2022 : Aliou Cissé publie une liste sans joueur local et se justifie

Pour la convocation de la liste des 25 joueurs pour la double confrontation avec la Namibie comptant les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur des « Lions » a publié une liste sans joueur local.



Moutarou Baldé appelé face au Togo et Congo, le capitaine du Teungueth FC a eu l’occasion de fouler la pelouse du Stade Lat Dior contre les Eperviers du Togo. Le latéral droit n’a pas étrenné une deuxième convocation de suite.



Sur la liste des 25 joueurs sélectionnés, aucun joueur du championnat local n’y figure, Aliou Cissé a donné les raisons de son choix. « Il n y a pas de débat sur le football local, il y a des garçons qui viennent c’est vrai qu’il y en a pas beaucoup mais y en a qui viennent. Nous essayons de constituer la meilleure équipe possible avec de très bons joueurs aussi, qui sont un peu partout dans le monde. Mais, je n’ai rien contre le football local, pour moi ce n’est pas un véritable débat », a-t-il dit lors de la conférence de presse de ce vendredi de la publication de la liste des « Lions ».



D’après le technicien sénégalais, l’équipe appartient à tout le monde. Pour lui la meilleure solution c’est de constituer une meilleure équipe. « L’équipe appartient aux locaux, aux locaux expatriés, aux binationaux. Je crois qu’aujourd’hui, ce qui est important c’est de constituer une équipe, on essai de constituer la meilleure équipe possible, le meilleur groupe possible », a rappelé le technicien sénégalais.