​Qualifs Mondial 2022 : Duel à distance entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun

L’un des gros enjeux du jour concerne le groupe D où le "mano a mano" entre la Côte d’Ivoire (1er avec 7 points) et le Cameroun (2e avec 6 unités) se poursuit. Vainqueurs 3-0 à l’aller mais sans vraiment convaincre, les "Eléphants" accueilleront le Malawi à Cotonou au Bénin. Ils bénéficieront pour l’occasion du retour des 5 «Anglais» Wilfried Zaha, Nicolas Pépé, Eric Bailly, Maxwel Cornet et Jean Michaël Seri, qui avaient tous été privés du déplacement en Afrique du Sud à l’aller à la demande de leur club afin d’échapper à la quarantaine à leur retour au Royaume-Uni. L’attaquant Sébastian Haller (Ajax) a en revanche renoncé à venir en raison de l’attente d’un heureux événement.



De son côté, le Cameroun retrouve le Mozambique qu’il a battu assez sereinement 3-1 vendredi à Douala. Mais les « Lions » Indomptables n’ont pas mis toutes les chances de leur côté. En raison d’un problème avec la compagnie aérienne, ils n’ont rejoint Tanger et le Maroc qu’à à 3h30 du matin cette nuit, à moins de 12h du coup d’envoi ! Reste à savoir si cette possible fatigue physique et mentale après ce week-end mouvementé se fera ressentir sur le terrain.



Dans le groupe F, l’Egypte effectue un match déterminant en Libye. Les Pharaons ont battu les "Chevaliers de la Méditerranée" 1-0 jeudi à l’aller pour s’emparer de la tête de la poule et ils devront s’assurer de réaliser au moins un nul pour garder la main. Dans l’autre match, le Gabon reçoit l’Angola avec la quasi-obligation de s’imposer pour garder l’espoir. Battues 3-1 à l’aller, les "Panthères" devront en plus se passer de Bouanga, suspendu, et certainement de Lemina, dont la famille a été victime d’un cambriolage la nuit dernière à Nice. En cas de nouvelle victoire, l’Angola aurait quant à lui peut-être un coup à jouer.



Dans le groupe A enfin, le Burkina Faso, vainqueur 4-0 vendredi à l’aller, a l’occasion de prendre trois points d’avance sur l’Algérie, qui affrontera le Niger mardi, en cas de victoire face à Djibouti au Maroc.



Le programme de lundi

13h 00 : Mozambique – Cameroun (Groupe D), à Tanger (Maroc) ;

Gabon – Angola (Groupe F), à Franceville



16h00 : Burkina Faso – Djibouti (Groupe A), à Marrakech (Maroc) ;

Côte d’Ivoire – Malawi (Groupe D), à Cotonou (Bénin)



19h : Libye – Égypte (Groupe F), à Benghazi