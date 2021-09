​Qualifs Mondial-2022 : le Gabon craque à Benghazi, Mali et Egypte d’une courte tête

Mali 1-0 Rwanda (Groupe E)

Malgré la délocalisation du match à Agadir, au Maroc, faute de stade aux normes, le Mali a tenu son rang « à domicile » face au Rwanda (1-0). Dominateurs mais en manque d’efficacité, les Aigles ont d’abord vu Djenepo échouer sur penalty face au gardien adverse, mais ils n’ont pas tergiversé et l’ancien Messin Adama Traoré, lancé en profondeur, leur a donné l’avantage à la minute suivante après avoir joliment effacé le portier adverse (19e).



Les hommes de Mohamed Magassouba ont ensuite poussé à la fin d’une deuxième période plus hachée pour tenter de corser l’addition mais le réalisme a fait défaut. Jeudi, le Kenya et l’Ouganda s’affrontent dans l’autre match du groupe. Le Rwanda recevra le Kenya dimanche, tandis que le Mali se rendra en Ouganda le lendemain.



Libye 2-1 Gabon (Groupe F)

Mauvaise opération pour le Gabon, renversé par la Libye (1-2) sur le fil à Benghazi. D’une superbe frappe brossée, l’ancien Bordelais Poko avait pourtant placé les Panthères en tête (11e), mais le capitaine Salama a égalisé d’une tête sur corner pour les Chevaliers de la Méditerranée (27e), avec la complicité du poteau et d’Obiang, mal placé.



L’autre défenseur central, Al Warfali, a ensuite arraché la victoire, de la tête également, à la 89e minute pour les Libyens. Les hommes de Patrice Neveu regretteront leurs largesses défensives et les décisions parfois étonnantes de l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema qui a notamment refusé un but qui semblait pourtant licite à Aubameyang, ensuite mis en échec par la barre.



Égypte 1-0 Angola (Groupe F)

Dans l’autre match du groupe, l’Egypte a eu toutes les peines du monde à se défaire de l’Angola (1-0) au Caire. Privés de Salah et Elneny, retenus en club, les Pharaons n’ont pourtant eu besoin de que 5 minutes pour prendre les devants sur un penalty obtenu par Fatouh et transformé par Afsha (1-0, 5e). Durant une première demi-heure très ouverte, les Egyptiens ont toutefois concédé beaucoup d’occasions avant de subir la domination adverse. La seconde période s’est révélée plus fermée et les hommes d’Hossam El Badry ont pu conserver leur avantage sans convaincre.

Rendez-vous dimanche pour Gabon-Egypte et mardi pour Angola-Libye.