​Qualifs Mondial 2022 : le Sénégal s'offre la Namibie et décroche sa qualification pour les barrages

Les « Lions » ont eu une première période très difficile, les coéquipiers de Sadio Mané ont souffert à cause du bloc défensif des namibiens, grâce à une bonne organisation défensive des « Braves Warriors ». En bloc bas, les hommes de Bobby Samaria ont empêché les transmissions des joueurs sénégalais. Les attaquants sénégalais étaient sevrés de ballon.



Il a fallu attendre à la 21ème minute pour que Famara Diedhiou ouvre le score, grâce à un centre lumineux de Sadio Mané venant du côté gauche. L’attaquant d’Alanyaspor marque d’une tête (1-0).

Après l’ouverture du score, les joueurs sénégalais ont baissé de rythme. Sur la première véritable offensive namibienne, le capitaine des « Braves Warriors », Peter Shululile conclut une superbe action à la 27ème minute (1-1) durant la première période.



Au retour des vestiaires, Famara Diedhiou corse l’addition suite à une passe de Saliou Ciss à la 51e. Le latéral gauche délivre un centre au joueur d’Alanyaspor, qui place une tête qui finit au fond (1-2) pour le Sénégal.



A la 84ème minute, Sadio Mané offre une passe à Famara qui inscrit son 3ème but du match (1-3). L’attaquant sénégalais inscrit son deuxième triplé en sélection. En deux matchs, l’attaquant sénégalais marque 4 buts. Famara Diedhiou compte désormais 9 buts avec l’équipe du Sénégal.



Le Sénégal se qualifie au bout de 4 matchs et comptabilise 12 points. Les « Lions » se qualifient ainsi au dernier tour qualificatif de la Coupe du monde Qatar 2022.