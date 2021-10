​Qualifs Mondial 2022: les « Lions » veulent le ticket pour les barrages

Pour se qualifier aux barrages de la Coupe du monde 2022, les « Lions » n’ont besoin que d’une victoire face à la Namibie. Pour ce faire les coéquipiers de Sadio Mané devront sortir le grand jeu pour battre les hommes de Bobbie Samaria.



Le technicien de l’équipe de la Namibie promet un autre match « chez eux ». Ce ne sera pas facile pour les « Lions » si l’on se fie aux propos de Bobbie Samaria après le match aller. « Nous allons rectifier le tir chez nous. On fera moins d’erreurs possible et concrétiserons toutes les occasions que nous aurons », a-t-il promis.



Selon Aliou Cissé, la Namibie a envie de faire tomber le Sénégal. « Mais il est important pour nous de faire un bon résultat, d’aborder ce match-là avec la même hargne que celle de l'aller, tout en sachant qu’en face, il y aura une équipe très concentrée, qui aura envie de faire de tomber le Sénégal », a fait savoir le sélectionneur des "Lions".



Cissé prêche la prudence dans cette nouvelle confrontation contre les « Braves Warriors» qui avaient pris confiance lors des quinze dernières minutes de la confrontation de Thiès.



La dernière fois que les « Lions » s’étaient déplacés au pays arc-en-ciel, c’était une joie immense. La victoire (2-0) contre l’Afrique du sud le 10 novembre 2017 à Polokwane avait marqué le retour du Sénégal en Coupe du monde après 16 ans d’absence.



Pour connaitre une deuxième participation d’affilée en phase finale de Coupe du monde, l’équipe du Sénégal doit valider, dès cet après-midi, contre la Namibie, son ticket pour les barrages. Ce qui serait le 32ème succès du sélectionneur des « Lions » en match officiel.