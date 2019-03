​Quand Bruno Le Maire délivre son satisfecit: "Le Sénégal est le visage de l’Afrique qui réussit"

Venu pour la première fois au Sénégal, dans le cadre du lancement de l’initiative pour financer les PME, le ministre de l'Économie de la France, a soutenu que « le Sénégal est le visage de l’Afrique qui réussit ».



« Je suis très heureux de venir ici à Dakar, à la suite des initiatives lancées par le président de la République française, Emmanuel Macron dont vous connaissez la passion pour le continent africain et en particulier pour le Sénégal, prendre part au lancement de l’initiative Choose Africa », a déclaré d'emblée Bruno Le Maire.



Selon lui, « c’est important de le (Choose Africa) lancer ici, tout simplement parce que le Sénégal est le visage de l’Afrique qui réussit. Le visage de cet esprit d’entreprise qui donne des résultats stupéfiants, pas parce que y a trop d’investissements lancés ici ou là, parce que vous avez avec le ministre des Finances, avec le président de la République, Macky Sall qui définit une stratégie de développement. Et c’est cette stratégie qui a donné des résultats, et qui vous permet aujourd’hui d’avoir un taux de croissance de plus de 6 % depuis plusieurs années et d’avoir des perspectives solides ».



Poursuivant son discours, il précise, « il n’y a en matière économique que la stabilité et la persévérance qui paye. Il n’y a que les choix de long terme qui donnent des résultats et qui nous permet d’atteindre notre objectif. Améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes et de nos concitoyens. Le 28 novembre 2017, devant les étudiants de l’université de Ouwagadougou, le président de la République (Emmanuel Macron) s’était engagé à ce que la France soutienne plus et mieux le développement des PME Africaines. L’Objectif, c’est de lancer plus d’un milliard d’euros en fonds propre en faveur des PME Africaines ».