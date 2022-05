​Quarts de finale Coupe du Sénégal : un choc de Ligue 1 et un derby rufisquois

Le tirage a décidé d’un choc de Ligue 1 entre la Linguère et Diambars qui vont se retrouver pour la 3ème fois cette année. En championnat, les Samba-Linguère avaient battu les « Académiciens » (1-0, 8ème journée), avant d’être balayés lors de la seconde confrontation (0-3, 21ème journée).



Le derby des quarts sera rufisquois entre Teungueth FC et AJEL. En 2016, Teungueth FC, qui évoluait en Ligue 2, avait écrasé AJEL en 8ème de finale de la Coupe du Sénégal.



Le pensionnaire de Ligue 2, Port, tentera de créer l’exploit face au tenant du trophée, le Casa Sports, qui a éliminé un autre pensionnaire de L2, Wally Daan (1-0, 8ème de finale).



Enfin, Etoile Lusitana, pensionnaire de National 1, accueille le 12ème de Ligue 2, Thiès FC, tombeur de Yeggo (3-1), 2ème de la poule A en N1. Les quarts de finale vont se jouer les mercredis 25 et jeudi 26 mai 2022.