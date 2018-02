​Quatre Chinois arrêtés au Nigeria

Quatre citoyens chinois ont été arrêtés au Nigeria, où ils sont accusés d'avoir participé à des activités minières illégales.



Une équipe combinée de la police et de l'armée les a interpelés en même temps que 16 Nigérians travaillant avec eux dans l'Etat d'Ebonyi, dans le sud-est du pays.



Un haut responsable du gouvernement a dit à un correspondant de la BBC à Abuja que les 20 personnes arrêtées, dont les quatre Chinois, étaient en garde à vue.



Le gouvernement affirme que les mineurs présumés illégaux pourraient être inculpés et traduits devant les tribunaux à la suite d'une enquête.



La Chine est très présente dans l'industrie minière mal réglementée au Nigeria.



Les autorités se disent maintenant déterminées à s'attaquer aux activités minières illégales, afin de protéger l'environnement, d'augmenter les recettes publiques et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs souvent exploités par les sociétés minières illégales.



Le Nigeria affirme que son économie en difficulté perd d'énormes revenus potentiels à cause des activités minières illégales.