​Quatrième place du Sénégal à l’Afrobasket féminin 2021: diagnostic d’un « échec »

Les «Lionnes», 11 fois championnes d’Afrique, 7 médailles d’argent et 3 bronzes, ont terminé à la quatrième place de l'Afrobasket féminin dimanche dernier à Yaoundé. Car ça faisait tellement longtemps, que ça n'était pas arrivé. Une première depuis 1966 que le Sénégal fini l’Afrobasket sans monter sur le podium. La bande à Mame Marie Sy termine à la 4ème place du tournoi.



Battues en demi-finale par le Nigeria, la troisième fois de suite après les finales 2017 et 2019, les «Lionnes» n'ont pas su se relever lors de la petite finale face au Cameroun, pays hôte de la 26ème édition de l’Afrobasket féminin. Les Camerounaises ont eu raison du Sénégal en remportant la médaille de bronze.



Pour cette édition, le coach avait misé sur 6 jeunes joueuses et limité ses objectifs en visant le podium et non le titre. Le sélectionneur des « Lionnes », Moustapha Gaye, analyse froidement la 4ème place du Sénégal qu’il considère comme un échec. « Quand je parlais d’objectif de podium, je savais à quoi m’attendre. Quand on rajeunit une équipe et mettre des jeunes, il y a forcément des risques que moi j’ai pris en toute responsabilité. Je savais qu’il y aurait des problèmes », a-t-il affirmé après la défaite des « Lionnes » face au Cameroun.



"On va beaucoup réfléchir sur le devenir de notre basket"

Le patron du basket sénégalais, Maître Babacar Ndiaye, s’est prononcé sur la quatrième place du Sénégal à l’Afrobasket féminin. Selon lui, des solutions seront trouvées pour redorer le blason du basket sénégalais. « C’est vrai que nous sommes déçus de ne pas avoir gagné la médaille. On va beaucoup réfléchir sur le devenir de notre basket. Il faudra faire de la prospection, parce que c’est de cela qu’il s’agit. On ira partout dans le monde pour détecter les jeunes joueuses sénégalaises, leur faire des passeports de moins de 16 ans pour bâtir une équipe à moyen terme. Il y a des gens qui ont montré leurs limites », a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de basket.



Certains observateurs disent ne pas être surpris par le parcours du Sénégal. Cherif Aidara a estimé qu’il faut la continuité à la tête des sélections nationales. « L’équipe mise en place est composée de jeunes essentiellement. Seules les cadres ont fait un bon tournoi, c’est des joueuses expérimentées qui ont fait un bon tournoi. Mais quand on reconstruit, on a besoin de cadres comme ça et peuvent encore servir dans l’équipe. L’ossature est déjà là, il ne faut pas exclure les jeunes talentueuses qui sont un peu partout en Europe et dans le championnat local. Il y a déjà la base, ces jeunes qui ont participé à l’Afrobasket. Ces jeunes ont le potentiel si on les lance dans le processus, le Sénégal peut avoir quelques choses d’ici 2 ou 4 ans. La reconstruction c’est tout le temps comme ça, en reconstruisant on gagne très rarement », a dit Chérif Aidara, coach adjoint de l’équipe de L’Union sportive de Ouakam.



Selon Aissatou Sène, ancienne basketteuse devenue coache a souligné que le rajeunissement doit se faire de façon progressive. « La reconstruction doit se faire sans brûler les étapes. Il y a quelques cadres de l’équipe qui pouvaient avoir une dernière Coupe d'Afrique. Je pense à Astou Traoré, Aya Traoré et d'autres filles qui pouvaient prêter main-forte. Il y a une fille, Fatou Pouye, ancienne pensionnaire de l'académie SEED, qui est aux Etats-Unis, elle a un potentiel énorme. On a des filles un peu partout dans les Universités américaines et en Europe, il faut aller les chercher pour bien réussir cette reconstruction », a expliqué l'ancienne collaboratrice de l'académie SEED dans « L’Observateur » de ce mardi 28 septembre.