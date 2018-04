​Qui est Maada Bio, l'ex-putschiste revenu par les urnes ?

Le nouveau président sierra-léonais, de confession catholique, marié à une musulmane et père de quatre enfants, va aussi conduire un pays qui se remet progressivement de la guerre civile des années 1991-2002.



Il aura, entre autres tâches, de relever une économie fragilisée par la corruption et les rivalités ethniques. Avec son épouse, Julius Maada Bio a lancé en 2014 une fondation pour venir en aide aux enfants défavorisés, aux femmes et aux jeunes.



Plusieurs fois, il a présenté des excuses publiques aux Sierra-Léonais pour son rôle dans la junte, ce qui semble avoir réhabilité son image et conduit à son élection.



Julius Maada Bio remporte un scrutin présidentiel marqué par un débat houleux et des violences sporadiques. Pendant la campagne électorale, il a accusé l'APC d'utiliser la police pour intimider ses militants, ce que les policiers ont démenti en faisant état d'une série d'attaques contre les candidats et les partisans des deux camps depuis le premier tour de l'élection.



Détournement



Sa victoire emporte toutefois l'adhésion des observateurs électoraux, qui déclarent être "satisfaits" du déroulement général du scrutin.



Julius Maada Bio s'est engagé à réviser les contrats miniers et à réduire les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères opérant en Sierra Leone.



Il a promis d'instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants sierra-léonais.



Son adversaire malheureux, Samura Kamara, visé par des accusations de corruption, lui impute le détournement de 18 millions de dollars US lors de son bref passage à la tête de l'Etat dans les années 90.