​RDC : Lac Edouard, un affrontement entre rangers et Maï-Maï fait sept morts après une prise d'otages

Un affrontement opposant des éco-gardes a fait sept morts sur le Lac Edouard à la frontière entre l' Ouganda et la RDC, apprend -on de sources locales.



Selon les informations, des échanges de tirs ont lieu entre des miliciens Maï-Maï qui avaient pris en otage des pêcheurs et une équipe de patrouille d'éco-garde sur le lac Édouard à la frontière entre l'Ouganda et la RDC.



"Quatre pêcheurs et trois Maï-Maï (miliciens) sont morts", a déclaré Bihango Sabuni, président des pêcheurs de la localité de Vitshumbi dans le Nord-Kivu précisant que l'affrontement avait fait également deux blessés.



Les responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) qui emploie les éco-gardes étaient injoignables.



Notons que les enlèvements de pêcheurs, ou humanitaires, médecins, paysans sont monnaie courante dans le Nord-Kivu, miné par de nombreux groupes armés