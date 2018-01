​RDC: des ONG appellent à une aide d'urgence pour les populations du Kasaï

En République démocratique du Congo, trois agences des Nations Unies - la FAO, L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Unicef et le PAM, le Programme alimentaire mondial lancent un appel d'urgence pour prévenir la famine dans la région du Kasaï. Dans une région où 90% des communautés rurales dépendent de l'agriculture, les combats font des ravages.

Trois saisons agricoles successives ont été manquées en raison de l'insécurité. Résultat, des millions de personnes sont menacées de malnutrition, comme l'explique à RFI Yves Willemot, directeur de la communication pour l'Unicef en RDC.



Les paysans n’ont pas pu accéder à leurs champs pendant plusieurs mois « avec comme conséquence aujourd’hui des carences importantes pour ce qui concerne les disponibilités alimentaires dans la région du Kasaï. On parle de 3,2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire ».



Il faut donc une aide extérieure y compris « pour sauver la prochaine récolte ». Les paysans doivent être en mesure de planter or ils « manquent de semence, de matériel et de sécurité » conclut Yves Willemot.



« Le temps presse pour sauver des centaines de milliers de vies », ont averti l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM), dans un communiqué conjoint.