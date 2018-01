​RDC: l'ONU exprime son mécontentement sur la situation sécuritaire du pays

Dans son communiqué, le Conseil de sécurité exprime de sérieuses inquiétudes face à l’impasse politique dans laquelle se trouvent le pays et les violences contre des manifestants le 31 décembre dernier. Il demande au gouvernement d’enquêter rapidement sur l’utilisation disproportionnée de la force par les forces de sécurité contre les paroissiens descendus dans la rue et de condamner les responsables de ces violences.



Les membres du Conseil appellent également les différentes parties à maintenir leur engagement envers l’accord de la Saint-Sylvestre, qui ouvre la voie à la tenue d’élections en fin d'année et insistent sur le besoin de tout faire pour que ces élections aient bien lieu le 23 décembre. Des élections transparentes, crédibles et inclusives, précise le communiqué.



L'ONU hausse donc le ton alors que l’Eglise catholique s’apprête à nouveau à descendre dans les rues ce dimanche 21 janvier pour demander le départ du président Kabila.