​RDC : le rôle de la société civile dans la contestation

Les récentes manifestations en République démocratique du Congo contre la prolongation au pouvoir du président Kabila ont fait apparaitre une fois de plus le rôle crucial des églises et de la société civile dans la contestation.Les grands partis d'opposition sont en retrait, ayant perdu leurs dirigeants historiques décédés ou en prison.Aux côtés de l'église catholique, les mouvements citoyens, à l'image de Filimbi ou de Lucha, proposent une nouvelle approche face au pouvoir, caractérisée par une structure horizontale, l'absence de chef, et des actions concrètes sur le terrain.A la suite des dernières manifestations, Christophe Pons a interrogé à GOMA dans l'Est du Congo, un des jeunes représentants du mouvement Lucha, Gislain Muhawi.Il lui a d'abord demandé son jugement sur l'action du président Kabila.Ecoutez-le.