​RDC: nominations à la tête de l’armée

En République démocratique du Congo (RDC), plusieurs généraux sont promus à des postes de haut rang. On note par exemple l'arrivée d'un nouveau chef d'état-major, le général Mbala qui était adjoint jusqu'à présent. On retient aussi la nomination du général John Numbi au poste d'inspecteur général des FARDC. Cet ancien chef de la police congolaise est considéré comme le commanditaire du meurtre de Floribert Chebeya, célèbre militant des droits de l'homme assassiné en 2010 avec son chauffeur. Le général Numbi a également été visé par des sanctions américaines et européennes pour son rôle dans l'appareil sécuritaire de RDC.