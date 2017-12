​RDC: sept morts dans des affrontements

De violents affrontements ont opposé dans l'Est de la RDC l'armée et des miliciens Maï-Maï, jeudi.



Au moins sept personnes ont été tuées, un militaire FARDC et 6 miliciens Maï-Maï, selon l'armée.



Les combats ont eu lieu précisément dans la ville stratégique de Kasindi où se trouve l'un des principaux postes douaniers de l'est du pays qui enregistre un important flux des marchandises en provenance de l'Ouganda.



On fait le point de la situation sur place avec le lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, l'un des porte-parole des FARDC dans le Nord-Kivu.